Aegyptia Sacra in Benevento il 18 gennaio il primo appuntamento di Vienimi ‘nzuonno

Tempo di lettura: 3 minutiSi terrà, sabato 182024,inche apre la VI edizione dell’eventonato da un’idea della Cooperativa IDEAS e dedicato, per questa edizione, al linguaggio della memoria.Questoche vedrà la partecipazione dell’egittologo Massimiliano Nuzzolo, sarà un viaggio didattico, un itinerario esperienziale nel culto onirico, nelle atmosfere, nei sapori di epoca Imperiale, attraverso il Patrimonio archeologico die del Museo del Sannio che si intreccia con la tradizione antropologica delle Janare. Un incontro diviso in più momenti per promuovere la valorizzazione turistica del culto isiaco sull’Appia Unesco. Organizzato dalla Cooperativa IDEAS forte della sua gestione di JANUA – Museo streghee in collaborazione con Isidis Route e G8 Mobili, l’evento è stato patrocinato dalla Provincia die dal Comune di