Weah | Vivevamo in diciannove in un appartamento Ho venduto pop-corn per tre anni poi il calcio mi salvò

France Football racconta dell’incontro avuto con George, ex presidente della Liberia (da gennaio 2018 a gennaio 2024). «In Liberia la gente mi chiama ancora. Ho solo 58. Posso ancora fare un secondo mandato, lo voglio». «E oggi i bambini vanno a scuola gratuitamente. Le nostre strade sono ben costruite. Questo era il nostro programma. Non è stato un errore entrare in politica».George: «Arsene Wenger lo chiamo papà»L’argomento per sciogliere il ghiaccio non può essere altro che il suo Pallone d’Oro vinto nel 1995. “Il sorriso solare si allarga rivelando denti perfetti. «Come?! Sono già passati ventinoveda quando ho vinto questo trofeo?». L’intervista è partita. È stata una gioia immensa. Quando sono arrivato in Europa, non avevo nemmeno i requisiti. Questo premia tutto ciò che noi giocatori africani abbiamo realizzato.