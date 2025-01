Ilrestodelcarlino.it - Uno scudetto e 12 volte azzurro

Franco Tancredi, nato il 10 gennaio 1955 a Giulianova, è uno dei portieri più iconici del calcio italiano. Ha saputo distinguersi per riflessi straordinari, grinta e lettura del gioco. Dopo gli inizi nella squadra della sua città e un’esperienza come riserva al Milan (1974-1976), trova continuità al Rimini in Serie B (1976-1977), dove colleziona 28 presenze. Nel 1977 approda alla Roma, diventandone un pilastro fino al 1990. Con i giallorossi disputa 288 partite in Serie A, vincendo uno(1982-1983) e quattro Coppe Italia. Vanta anche 12 presenze con la Nazionale italiana. Conclude la carriera al Torino nel 1991, arricchendo il suo palmarès con una Coppa Mitropa. Dopo il ritiro, si dedica alla preparazione dei portieri, collaborando con club come Juventus, Real Madrid e la Nazionale inglese.