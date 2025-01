Anteprima24.it - Trasporti, domani sciopero di 4 ore per Busitalia Campania

di 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13 anche per, società del gruppo Fs Italiane. L'organizzazione sindacale Confail-Faisa ha proclamato lo stop del servizio di trasporto pubblico locale. comunica che, in caso di adesione, saranno garantiti i collegamenti nella fascia giornaliera di garanzia del servizio: 6:30-9:00 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. Le corse che partiranno dal capolinea prima dell'orario dello raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.