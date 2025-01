Ti odia | Berrettini imbarazzo in diretta

Leggi su Sportface.it

Il tennista romano protagonista di un fuori programma divertente durante un evento collaterale agli Australian open: situazione imbarazzanteIn attesa di capire quel che gli assegnerà in sorte il sorteggio degli Australian Open, Matteosi prepara – come gli altri tennisti – con alcuni eventi di esibizione.Dopo essere stato eliminato al primo turno a Brisbane, il tennista romano ha partecipato alla Red Bull Bassline, evento che rientra tra quelli di avvicinamento al primo slam dell’anno. L’occasione per prendere ancora maggior confidenza con la superficie australiana, ma anche per divertirsi un po’. Ed è proprio quello che ha fatto, vestendo gli insoliti panni dell’intervistatore e dimostrando di cavarsela egregiamente anche con un microfono in mano.Divertente il fuori programma che lo ha visto protagonista, insieme al malcapitato Casper Ruud e a Holger Rune.