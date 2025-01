The Hitcher | dal cast al finale tutte le curiosità sul film con Sean Bean

Leggi su Cinefilos.it

The: dalallesulconDare un passaggio agli autostoppisti era un tempo una pratica molto comune, a cui si è affidata una generazione intera di viaggiatori. Oggi il mondo è però un posto meno sicuro e anche tale consuetudine è andata via via scemando. A tranquillizzare a riguardo non ci pensa di certo uncome The, scritto da Jake Wall ed Eric Bernt e diretto nel 2007 da Dave Meyers, principalmente noto come regista di videoclip musicali. Con questo suo lungometraggio di genere thriller, però, si è cimentato nel dar forma alla paura che l’ignoto può rappresentare, specialmente nel momento in cui si presenta sotto forma di serial killer.Ilè il remake di The– La lunga strada della paura, diretto nel 1986 da Robert Harmon e con l’attore Roger Hauer, noto prevalentemente per ilBlade Runner, nei panni del protagonista.