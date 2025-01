Tennis | il programma delle semifinali di venerdì 10 gennaio ad Adelaide Auckland e Hobart

Leggi su Sportface.it

Giornata diquella di10nei tornei diinquesta settimana tra Australia e Nuova Zelanda. E’ quasi tutto pronto per l’inizio degli Australian Open nella giornata di domenica e giovedì notte si sono svolti i sorteggi: questo vuol dire che i tornei della settimana devono obbligatoriamente concludersi di sabato, motivo per il qualeè già tempo di. Andiamo allora a scoprire, torneo per torneo, dal combined diall’Atp di, passando per il Wta di, orari italiani e palinsestootto sfide in totale che decreteranno gli altrettanti finalisti dei quattro appuntamenti oceanici.ILDEL COMBINED DIConil fuso orario, curiosamente, è di nove ore e mezza con l’Italia. Il torneo è un combined 500, dunque in campo si alterneranno uomini e donne dei due tornei Atp e Wta.