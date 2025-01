Ilfattoquotidiano.it - Svolta a Napoli, Kvaratskhelia è sul mercato: trattativa in corso col Psg. De Laurentiis fissa il prezzo, Conte vuole due rinforzi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Khvichapuò lasciare ildurante ildi gennaio. La destinazione? Il Psg. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il club di Deha aperto alla cessione del georgiano, ma solo alle sue condizioni: 80 milioni di euro senza contropartite. Unaimprovvisa, che apre a nuovi scenari per la squadra attualmente in testa al campionato. Senzasogna di avere due: un nuovo esterno offensivo e un centrocampista. Già circolano alcuni nomi.La posizione delsul georgiano è cambiata di recente: il numero 77 non è più considerato intoccabile. I motivi? Sicuramente uno tattico: l’infortunio rimediato con la Lazio ha permesso a David Neres di mettersi in luce e la sua esplosione ha convinto Antonio. C’è poi la questione rinnovo (in scadenza a giugno 2027), con il giocatore che non ha ancora risposto alla proposta del club: per cederlo a una cifra maggiore dunque, c’è decisamente più margine adesso rispetto a giugno, quando potrebbe diventare un’intrigante occasione in saldo.