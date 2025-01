Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso con un’accetta e 2 coltelli nell'auto: denunciato 24enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sala Baganza (Parma), 9 gennaio 2025 — Avevae persinosopra i sedili della propria. Per un questo unitaliano, residente in provincia, è statoin stato di libertà dai carabinieri della stazione di Sala Baganza alla Procura della Repubblica di Parma, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. La scoperta dei militari è arrivata durante alcune attività di controllo notturno del territorio, finalizzate a prevenire e reprimere i reati in genere, ponendo particolare attenzione a quelle zone che vedono occasionalmente l’insorgere di problematiche legate alla sicurezza. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Una pattuglia ha notato che ilsi trovava in piedi, accanto alla sua, col motore acceso, alla vista dei militari è rientratoa vettura con l’intenzione di ripartire.