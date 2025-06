L’Ajax mette fuori rosa sette giocatori e loro lo scoprono su whatsapp

L'Ajax ha preso una decisione sorprendente, mettendo fuori rosa sette giocatori e comunicandolo loro tramite WhatsApp. Tra questi spicca l’ex Stoccarda Borna Sosa, che ha appreso la notizia in modo inaspettato e diretto. Le restrizioni imposte sono severe: i giocatori potranno tornare in campo solo dopo aver dimostrato di riporre fiducia nel progetto del club e aver superato determinate condizioni. Una strategia che ha suscitato molte polemiche nel mondo del calcio.

L’Ajax ha adottato misure drastiche nei confronti di sette giocatori, comunicando loro che non rientrano piĂą nei piani del club. La notizia, riportata dal “Telegraaf”, rivela un approccio insolito: i calciatori, tra cui l’ex Stoccarda Borna Sosa, sono stati inseriti in un gruppo WhatsApp separato, scoprendo così di essere di fatto “indesiderati”. Le restrizioni imposte sono severe: i sette potranno accedere al campo di allenamento solo dopo che il resto della squadra avrĂ terminato la sessione. FinchĂ© vincolati da contratto, non saranno i benvenuti nelle strutture del club durante le attivitĂ della prima squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it