Decreto flussi al via 500mila ingressi in 3 anni | previsto il 10% di lavoratori stranieri in più rispetto al triennio precedente

Arriva la nuova ondata di opportunità per il mercato del lavoro italiano: con il decreto flussi, sono previsti 500mila ingressi di lavoratori stranieri in tre anni, un aumento del 25% rispetto al passato. Dalla colf agli operai specializzati, questa misura apre le porte a un mondo di possibilità, rispondendo alle esigenze delle imprese e contribuendo alla ripresa economica del Paese. È l’occasione per costruire un futuro di crescita e integrazione.

Da colf e badanti a braccianti agricoli e operai, dai camerieri e gli infermieri agli addetti alla logistica, passando per i tecnici specializzati per la meccanica e le telecomunicazioni.

Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio - Il Decreto Flussi 2025 porta con sé un'importante novità: 22.000 nuove quote per lavoratori stranieri! Dal 1° luglio sarà possibile precompilare le domande, rendendo l'accesso al mercato del lavoro italiano più semplice e veloce.

