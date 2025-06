Salvini vuole circoscrivere il reato di tortura

Matteo Salvini propone di circoscrivere il reato di tortura, introdotto nel 2017, sollevando un acceso dibattito sulla sua efficacia e applicabilità. Durante un recente convegno sulla sicurezza organizzato dalla Lega, il leader ha sottolineato la necessità di rivedere questa normativa per migliorare l'ordine pubblico. Ma cosa cambierà davvero per il sistema giudiziario e i diritti umani? La discussione è appena iniziata.

Matteo Salvini vuole rivedere il reato di tortura, introdotto tardivamente nel nostro Paese soltanto nel 2017. Lo ha detto durante un convegno sulla sicurezza organizzato dalla Lega nei giorni scorsi.

Salvini vuole "rivedere" il reato di tortura, ma il rischio è indebolire le tutele contro gli abusi. Introdotto nel 2017, il reato di tortura ora potrebbe essere modificato: l'ira delle opposizioni.

Ci risiamo: Matteo Salvini vuole l'immunità per chi abusa del potere e oggi si scaglia contro il reato di tortura, che già come configurato dalla legge del 2017 risulta debole e con ampi margini di discrezionalità, ma che ha il pregio di punire in particolare chi, tra

Salvini vuole circoscrivere il reato di tortura ma l'Italia è già stata condannata per maltrattamenti da parte della Polizia - Il vicepremier Matteo Salvini rilancia l'ipotesi di "circoscrivere" la legge sul reato di tortura, ma i casi di Santa Maria Capua Vetere e ancor ...

Salvini vuole affossare il reato di tortura, l'opposizione scatenata: "Sogna il far west" - Serve "rivedere, circoscrivere e precisare il reato di tortura", ha annunciato ieri il vicepremier Matteo Salvini.