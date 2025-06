Sanremo senza Festival ipotesi divorzio Rai-Comune Al Bano | Sarebbe come gli Oscar senza Hollywood

Sanremo senza Festival sarebbe come un Oscar senza Hollywood: un'idea impensabile, una perdita irreparabile per la cultura italiana. Al Bano sottolinea l'importanza di questa manifestazione, simbolo di emozioni condivise e tradizione. Un divorzio tra Sanremo e la Rai? Potrebbe portare a scenari inaspettati, ma il cuore pulsante di questa kermesse rimane nel suo pubblico fedele. Immaginare Sanremo senza Festival è come...

Sanremo senza Festival? Sarebbe come gli Oscar senza Hollywood, dice Al Bano: «Sarebbe assurdo. Sanremo è un patrimonio culturale, di emozioni condivise. Ve l?immaginate Hollywood. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sanremo senza Festival, ipotesi divorzio Rai-Comune. Al Bano: «Sarebbe come gli Oscar senza Hollywood»

In questa notizia si parla di: sarebbe - sanremo - hollywood - festival

Vivi le emozioni del Social World Film Festival in diretta. Vai su Facebook

Sanremo senza Festival, ipotesi divorzio Rai-Comune. Al Bano: «Sarebbe come gli Oscar senza Hollywood»; Se dovessimo disegnare il Festival di Sanremo sarebbe così; Sanremo, le pagelle e i momenti top e flop della quinta serata del Festival.

Sanremo senza Festival, ipotesi divorzio Rai-Comune. Al Bano: «Sarebbe come gli Oscar senza Hollywood» - Sarebbe come gli Oscar senza Hollywood, dice Al Bano: «Sarebbe assurdo. Si legge su ilmessaggero.it

Renzo Arbore: «Sanremo è sempre Sanremo, ma anche Sorrento ha il suo fascino» - Il giudizio che dette Flaiano è impietoso: «Non ho mai visto niente di più anchilosato, rabberciato, futile, vanitoso, lercio e interessato». msn.com scrive