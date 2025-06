Marotta sta con Lautaro Martinez | Condividiamo le sue parole! Calhanoglu…

Dopo una stagione intensa e ricca di emozioni, Giuseppe Marotta si apre al futuro dell’Inter, condividendo parole di fiducia e speranza. L’amministratore delegato nerazzurro, in un’intervista a DAZN, ha messo in luce non solo le sfide appena concluse, ma anche il percorso che attende il club, con particolare attenzione a Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. La passione e la determinazione sono i motori di questa squadra pronta a ripartire con entusiasmo.

Marotta dopo l’ultima partita dell’Inter che chiude definitivamente questa lunga stagione, in un’intervista su DAZN si unisce alle dichiarazioni di Lautaro Martinez e parla del futuro di Hakan Calhanoglu. ULTIMA SFIDA STAGIONALE – Giuseppe Marotta dopo la sconfitta dell’ Inter col Fluminense, ha parlato così: «Questa è l’ultima partita di una stagione logorante che ci ha visti protagonisti, abbiamo fatto più di 20 partite rispetto ad alcuni nostri diretti concorrenti. È evidente che questa squadra affrontata a marzo avrebbe dato risultati diversi. Voglio ringraziare tutto lo staff, ho già ringraziato prima Simone Inzaghi e il suo staff e oggi Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta sta con Lautaro Martinez: «Condividiamo le sue parole! Calhanoglu…»

