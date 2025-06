Chivu | Approccio sbagliato tanti errori! Presunzione nel palleggio

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, affronta la delusione dopo la sconfitta contro il Fluminense con parole dure e realismo. L’ex difensore rivela le difficoltà di un approccio sbagliato e le proprie responsabilità in una partita che avrebbe potuto raccontare un'altra storia. La sua intervista su Inter TV riflette l’amarezza di un finale amaro, ma anche la determinazione a migliorare. Ora, la squadra e i tifosi aspettano una ripresa concreta.

Chivu avrebbe voluto un altro epilogo da Inter-Fluminense, invece lo 0-2 vale un'eliminazione con ancora tante colpe proprie. La sua intervista su Inter TV dopo la prima sconfitta da allenatore. MALE TUTTO – Cristian Chivu è deluso al termine di Inter-Fluminense: «Un approccio alla partita sbagliato, che poi ci ha condizionato per tutta la partita. Anche se, secondo me, se si rimaneva sullo 0-0 le difficoltà erano le stesse: il loro piano era un blocco basso e transizioni. Dopo tre minuti siamo andati sotto per tanti errori fatti col nostro approccio, abbiamo avuto troppa frenesia per cercare di aprire quel blocco basso.