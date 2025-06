Mikio Naruse volti di donna in cambiamento

Mikio Naruse, maestro del cinema giapponese, cattura con sensibilità e profondità i volti delle donne in evoluzione, riflettendo le trasformazioni sociali e personali. Attraverso le sue opere, scopriamo come le emozioni umane si plasmino e cambino nel contesto di una società in rapido mutamento, soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale. Immergiamoci nel suo mondo e lasciamoci conquistare dalle storie di donne che, tra sfide e speranze, trovano la loro voce.

«Naruse è un regista che ha la capacità di rappresentare come le emozioni umane in una relazione cambino a causa della società. Dopo la Seconda guerra mondiale, dà ai suoi

Quando una donna sale le scale - Film (1960).