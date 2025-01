Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, i numeri di Renna: "Videosorveglianza potenziata, oltre 18mila multe in un anno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sinergia con la prefettura e con le forze dell’ordine per garantire la, aumento delle risorse per la manutenzione del verde, gestione delle emergenze e ottenimento di finanziamenti per progetti finalizzati allo sviluppo del verde e alla realizzazione di percorsi ciclopedonali e il recupero del Cammino Lauretano in città. Sono questi i punti cardine del lavoro portato avanti dall’assessore alla, al Decoro urbano e alla Protezione Civile, Paolo, che ha tracciato il bilancio del 2024. Sul fronte della viabilità sono stati rilevati 328 incidenti stradali (di cui 263 nel centro abitato). Di questi, 101 sono stati con feriti e quattro mortali. Le violazioni al codice della strada sono state 18.391, mentre 258 le violazioni a ordinanze o regolamenti comunali. Le strade su cui sono state registrate le maggiori violazioni sono: corso Matteotti (1.