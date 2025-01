Ilfattoquotidiano.it - Satnam Singh, l’imprenditore Antonello Lovato a processo per l’omicidio del bracciante

Dovrà affrontare ilagricolo co-titolare insieme al padre dell’azienda agricola di Latina, arrestato per la morte delagricolo, deceduto a Cisterna di Latina il 17 giugno dopo che un macchinario utilizzato per stendere i teli di plastica sui filari nel campi gli aveva tranciato il braccio. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Barbara Cortegiano, ha disposto in giudizio immediato per l’uomo.Dopo l’incidente, invece di chiamare i soccorsi, caricò ilindiano di 31 anni su un furgone e lo scaricò in fin di vita davanti all’abitazione. Poco dopo ilmorì dissanguato. La prima udienza del– nel quale, arrestato a giugno, dovrà rispondere dell’accusa di omicidio doloso – è stata fissata l’1 aprile davanti alla Corte d’Assise di Latina.