Profilo Falso 2 finale: chi sceglie Camila, cosa fa Angela e stagione 3

Dall’8 gennaio 2025 è disponibile su Netflix2. Si tratta della secondadella serie drammatica colombiana. Come accaduto nel primo capitolo, anche questi episodi si concentrano sugli inganni e sull’amore. Non solo, c’è anche un serial killer a piede libero. Infatti, qualcuno mette in attuo un piano di vendetta contro gli abitanti della Riviera Esmeralda e, col tempo, spuntano fuori dei cadaveri. Ma chi è l’assassino? A indagare ci pensa la detective Indira Martinez, la quale ha una certa difficoltà a scoprire la verità. Nel frattempo,Roman sembra aver finalmente trovato l’amore con David, ma in segreto continua a pensare a Miguel. Chialla fine? Vediamo.2 come finisce: èl’assassinaLeggi anche:come finisce:si sa sulla2Nel corso degli episodi di2, vengono scoperti in 48 ore i cadaveri di Jesus Franco, Adrian Ferrer e Cristobal Balboa.