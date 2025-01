Ilrestodelcarlino.it - Picchiata lungo corso Umberto. Il compagno sotto processo

Avrebbe picchiato e maltrattato la compagna, arrivando una volta a batterla contro un muro diI, e costringendola a vivere anni di paura tra continue violenze fisiche e psicologiche. Per questo èun uomo, imputato di maltrattamenti nei confronti della convivente. I fatti sarebbero avvenuti dal 2018 al 2020 a Civitanova e in Comune dell’entroterra maceratese, e poi tra il 2022 e il 2023 nel Fermano. L’uomo è accusato di una serie di aggressioni verbali e fisiche ai danni della donna. Una volta l’avrebbe colpita allo stomaco. Durante un altro litigio l’avrebbe sbattuta contro un muro mentre si trovavanoI. In un’altra occasione, la avrebbe colpita con calci all’addome, lanciandole via la borsa e strappandole il telefono di mano. Avrebbe anche cercato di strangolarla e di farla cadere a terra, l’avrebbe lasciata fuori di casa o rinchiusa dentro e le avrebbe anche controllato il telefono e il portafoglio.