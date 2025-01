Rompipallone.it - Penalizzazione di 3 punti per il Napoli: arriva l’annuncio dell’avvocato

Il rischio di una possibileper ilagita i tifosi del: èta la notadel club a chiarire la vicendaIl dado è tratto, o forse ancora no. Nelle scorse settimane, si è parlato a più riprese dell’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A e alla fine la scelta è caduta su Ezio Maria Simonelli, commercialista classe 1958 che abbiamo visto anche in Arabia Saudita in occasione dell’ultima Supercoppa italiana.Peccato che i malumori non mancano, soprattutto per il presidente del, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro spingeva per altri profili e ha deciso di firmare un ricorso al Tribunale di Milano per chiedere proprio la destituzione di Simonelli. Da qui nasce il rischio di una clamorosaper i partenopei in classifica.