Online il ’bollettino’ della metropolitana

In città circolano molte domande e molte risposte e voci (spesso approssimative o addirittura errate) sugli aspetti concreti del prolungamentolinea M5fino a Monza Nord. Così l’associazione HQ Monza, da sempre impegnata sul fronte del faraonico progetto che rivoluzionerà la mobilità in Brianza, ha deciso di fare sintesi e realizzare una sorta di vademecum (sul sito hqmonza.it) costantemente aggiornato sulle pratiche legate a un’opera xche non arriverà prima del 2036 e a cui mancano ancora 100 milioni di euro di copertura.