Napoli sprint su Casadei | Conte sa già cosa farci ma c’è un paradosso | ESCLUSIVO

Il club azzurro punta il giovane ex Inter come nuovo regalo per il centrocampo di: l’intervista al radiocronista RAI che ha commentato l’exploit diClasse 2003 e un futuro tutto da scrivere. Cesareè il protagonista di questi giorni e potrebbe fare ritorno in Italia. Inizialmente la Lazio ha messo gli occhi sul ragazzo, poi anche il Torino, ma alla fine ilsembra aver superato la concorrenza e potrebbe chiudere l’affare con il Chelsea nelle prossime ore per un trasferimento a titolo definitivo.Cesarepiace al(LaPresse) Calciomercato.itHa giocato pochissimo in questa stagione con i Blues, mai in campionato. E’ sceso in campo specialmente in Conference League. E ora avrebbe bisogno di nuovi stimoli. Chi meglio di Antoniopuò darli. Cesare è uno dei migliori giovani in circolazione, capace di essere protagonista con 7 reti al Mondiale Under 20 perso in finale contro l’Uruguay.