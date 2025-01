Ilrestodelcarlino.it - Meloni sul carabiniere di Verucchio: encomio

Roma, 9 gennaio 2025 – “C’è un signore che accoltella quattro innocenti e poi si avventa su un. La prontezza del maresciallo Luciano Masini fa sì che salva la vita sua e dei colleghi ed evita altri accoltellamenti – è la netta presa di posizione del premier Giorgianel corso della conferenza stampa di oggi, parlando dell’uccisione di Muhammad Sitta –. Poi ilviene indagato. Ho chiesto all’Arma di sostenere le spese legali per la difesa di Marini e intendo chiedere al generale Luongo di conferirgli un riconoscimento per il suo valore lui ha fatto il suo lavoro. Dobbiamo porci il problema: le forze dell'ordine, per avere fatto bene il loro lavoro, a volte si trovano in un calvario giudiziario. Va fatto approfondimento sulle norme per capire con il ministro Piantedosi come mettere fine a un fenomeno che avviene spesso”.