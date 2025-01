Ilgiorno.it - MasterChef, omaggio a Gualtiero Marchesi: la cucina del grande maestro protagonista della puntata

Milano, 9 gennaio 2025 –Italia celebra, lo chef milanese più famoso al mondo, scomparso nel 2017. E lo farà nellain onda stasera, giovedì 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, con unalla visione, all'insegnamento e alladel. Al centro del talent show condotto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli la prova più complessastagione sarà proprio dedicata ai piatti iconici di. Una serata speciale, dunque, una celebrazione dello chef italiano più famoso al mondo nonché unai suoi piatti che hanno scritto la storia e che hanno conquistato la fama nel mondo. Ma anche un'occasione per illustrare a concorrenti e telespettatori la visioneana, il suo approccio al gusto e quella ricerca perpetua di commistione tra le arti che tanto gli erano cari.