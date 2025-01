Mare Engineering Group, nuove acquisizioni col sostegno di banche e Cdp

Leggi su Ildenaro.it

, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan al cui vertice c’è il Ceo Antonio Maria Zinno, ottiene una provvista complessiva di 23,5 milioni di euro, composta da 15,5 milioni in equity, sottoscritti nella recente operazione di ABB, e 8 milioni in nuovi finanziamenti. Questa somma, si legge in una nota, permetterà al gruppo di rafforzare la propria strategia di crescita, puntando sumirate e ampliando il proprio ambito d’azione verso società di maggiori dimensioni, anche a livello internazionale.I finanziamenti derivano da contratti sottoscritti con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per 5 milioni di euro e con Bper Banca per 3 milioni di euro. Entrambi sono garantiti da Sace “Garanzia Futuro”, hanno una durata di 5 anni, includono 9 mesi di pre-ammortamento, e prevedono un piano di ammortamento trimestrale a capitale costante.