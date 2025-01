Le prime parole di Cecilia Sala dopo la liberazione | Confusa e felice in carcere ho riso due volte

Leggi su Dayitalianews.com

“I miei giorni a Evin, tra interrogatori e isolamento” – così si intitola il podcast pubblicato da Choramedia dove, liberata da poco, ha raccontato i suoi drammatici giorni di prigionia in Iran rispondendo alle domande di Mario Calabresi. “Sonoe felicissima, mi devo riabituare, devo riposare, questa notte non ho dormito per l’eccitazione e la gioia. Quella precedente per l’angoscia, sto bene, sono molto contenta” – queste ledella giornalistaessere tornata una donna libera.Ledisarebbe stata arrestata per non ben precisate violazioni della legge islamica, ma nemmeno lei sa spiegarsi i motivi del suo arresto. Nel corso delle poche telefonate intercorse con i genitori ha solo chiesto di fare presto, poiché dormiva a terra ed era priva dei suoi occhiali.