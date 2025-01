Dilei.it - Ilary Blasi, i look più belli della nuova serie Netflix e il loro significato

Leggi su Dilei.it

Dopo il discusso arrivo di Unica – ormai qualche anno fa – su, come per ogni buonatv è ora tempo di un secondo capitolo. È la volta di, il raccontogioiosa rinascita disnocciolato in ben cinque inediti episodi sulla suavita. Se nella prima parte la showgirl rivelava la sua versionedosa separazione dal marito Francesco Totti attraverso dettagli esclusivi, questo secondo appuntamento sulla piattaforma streaming offre una narrazione, senza filtri e densasua tipica ironia,quotidianità tra amiche, famiglia, nuovo fidanzato, viaggi e percorso di studi. Sì, avete capito bene., ladocutargataed iIl momento è arrivato:ci apre la porta per la seconda volta sul mondo dio, per meglio dire, sul suo nuovo mondo.