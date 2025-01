Lapresse.it - Francia, arrestato fondatore del sito Coco: usato dagli stupratori di Gisele Pelicot

Isaac Steidl,e amministratore del controverso.fr, utilizzato soprattutto per attacchi e agguati omofobi e chiuso nel giugno 2024, è statoe incriminato per numerosi reati tra cui complicità nel possesso e nella diffusione di immagini pedopornografiche, sfruttamento aggravato della prostituzione, associazione a delinquere e riciclaggio aggravato. Chi è SteidlL’uomo, 44 anni, che ha rinunciato alla nazionalità francese ed è diventato cittadino italiano, è stato rinviato a giudizio per otto reati in totale. È stato posto sotto controllo giudiziario con il divieto di lasciare il territorio francese e l’obbligo di pagare una cauzione di 100.000 euro. Ex informatico diplomato in una scuola di ingegneria nel Var, Isaac Steidl ha fondatoall’inizio degli anni 2000, ha creato diverse società e ha domiciliato il suoweb sull’isola del Canale di Guernsey.