Ilgiorno.it - Fondi dal programma Interreg. Premiato lo studio “slow” su turismo e itinerari storici

Ilpremia Sondrio. Cultura, natura, sostenibilità e inclusione convivono nel progetto turistico che vede il Comune capoluogo quale capofila,dalItalia-Svizzera con un finanziamento di un milione e 370 mila euro per la parte italiana. "Valleys 4 Actions", questo il nome del progetto, rientra nell’obiettivo specifico, previsto da, incentrato sul rafforzamento del ruolo della cultura e delsostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale. Si privilegiano forme die di prossimità per soddisfare pubblico diverso durante l’intero arco dell’anno, valorizzandotra Valtellina, Valposchiavo, Valchiavenna e Valmalenco, durante le Olimpiadi del prossimo anno e in prospettiva futura.