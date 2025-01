Lanazione.it - Firenze, Tricarico in scena con un concerto spettacolo al teatro Puccini

Leggi su Lanazione.it

, 9 gennaio 2025 - Dopo l’incursione sul palco del Premio Tenco 2024, con esibizioni diverse e applauditissime nelle tre serate, Francescoriparte proprio da quel contesto e da sé stesso per rinnovare il suodal vivo. “Buonasera, io sono” è il tour che sabato primo febbraio lo porta sul palco deldi. I biglietti (posto unico 17 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online su www.ticketone.it e sul sito delwww..it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). “Buonasera, io sono” è unopensato per condividere pensieri, parole e canzoni in libertà, intrise della sua poetica surreale e salvifica. Il nuovo live, nel qualeè nuovamente accompagnato da Michele Fazio al pianoforte, non è solo un, non è semplicemente un reading, ma è un concept show musicale, durante il quale l’artista si racconta, legge appunti suoi o altrui, condivide pensieri limpidi e intimi, suona il flauto, canta le sue canzoni fra lucida follia e spiazzante razionalità (“Vita Tranquilla”, “Il Bosco delle Fragole”, “A Milano non c’è il mare”, “3 colori”, “Abbracciami Fortissimo”, “La situazione non è buona” fra le più note).