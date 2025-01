Lanazione.it - Fipili, incidente allo svincolo di Cascina, automobilista in codice rosso in ospedale

(Pisa), 9 gennaio 2025 – Pauradidella. Unha perso il controllo della sua auto finendo per sbattere contro il guard rail e riportando un trauma toracico e cranico. A intervenire un’ambulanza del 118. L’uomo è stato trasferito inal pronto soccorso dell’di Cisanello. E’ accaduto intorno alle 13.30. Lodove è avvenuto l’, quello in direzione Firenze, è rimasto chiuso per consentire i soccorsi. L’auto, una utilitaria grigia, è rimasta danneggiata ma gli airbag non sono esplosi.