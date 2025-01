Fili di colla e graffette nelle porte | le nuove tecniche per svaligiare le case a Roma

Leggi su Funweek.it

Ledeini non sono più sicure come una volta. I furti in appartamento, soprattutto durante periodi come le vacanze natalizie, sono in aumento.Leggi anche: —, la truffa della gentilezza: quando il sorriso nasconde una trappola >Se si analizzano i dati sulle denunce di furto nel 2023, la situazione è davvero allarmante: ben 400 al giorno, in media, tra furti in casa, borseggi e rapine. Un dato che collocaai vertici delle classifiche nazionali, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, secondo quanto emerge dalle analisi del Censis.Le statistiche sono impietose: 38 denunce al giorno per furti in casa, 87 per borseggi, 47 per autovetture, 43 per veicoli e 16 per moto e scooter. Un quadro preoccupante che vedesuperare anche Milano per numero assoluto di denunce, anche se il capoluogo lombardo mantiene un rapporto più elevato di reati ogni 100mila abitanti.