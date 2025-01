Djokovic | Non penso al ritiro continuo a giocare perché sto bene

Leggi su Sportface.it

Continua la caccia al titolo Atp numero 100 di Novak. Il 24 volte campione Slam si avvicina al primo grande torneo dell’anno insieme al suo nuovo coach Andy Murray. Il serbo ha iniziato la stagione con la sconfitta deludente a Brisbane contro Opelka e non è stato più fortunato nel sorteggio degli Australian Open: potenziale semifinale con Zverev e quarto di finale con Alcaraz, a cui si aggiunge il primo turno con il giovane emergente Basavareddy (classe 2005). Non sarà facile per il nativo di Belgrado centrare il 100° titolo, ed eventualmente 25° Slam, a Melbourne. A tre giorni dall’inizio dello Slam australianoè stato protagonista della nuova cover story del numero di febbraio di GQ Italia. Intervistato da Daniel Riley, direttore dello sviluppo globale dei contenuti di GQ, la leggenda del tennis mondiale ha fatto un punto sulla sua carriera, soffermandosi anche su tanti altri temi: “più al come che al quando.