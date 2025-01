De Furia MSIC | Florida volano per Made in Italy negli Usa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 gen. (askanews) – “Lapuò rappresentare un’incredibiledi crescita per la comunità scientifica italiana e per le PMI Italiane ad alto tasso di innovazione. Consolidare la nostra presenza in questo territorio, significa presidiare in modo stabile la porta d’ingresso per i mercati del Centro e Sud America, incrementando così la competitività dell’intero ecosistema tecnologico Italiano”. E’ quanto ha dichiarato Fabio De, Presidente della Miami Scientific Italian Community, a margine della presentazione dell’edizione Think Tech ItaliainInnovations Showcase – Miami, la più importante manifestazione interamente dedicata alla promozione dell’innovazione e della tecnologia, in programma a Miami fino al 28 Marzo. Think Tech ItaliainInnovations Showcase offrirà un valido supporto per la creazione ed il consolidamento di relazioni e partnership a livello scientifico e commerciale per tutti i soggetti – enti scientifici, istituzioni, associazioni, imprese – che vogliono insediarsiStati Uniti.