Lanazione.it - Corner stop alla stazione. Sarà il punto informativo per i cittadini stranieri

Leggi su Lanazione.it

MONTOPOLIUndi San Romano per far conoscere aii servizi del territorio. Il progetto sperimentale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa ha preso avvio ieri mattinapresenza della sindaca Linda Vanni, della vicesindaca Irene Cavallini e dell’assessora alle nuove cittadinanze Kendra Fiumanò. Un mercoledì ogni due, negli orari di maggior affluenza, nel piazzale dellacila presenza di un’operatrice che fornirà informazioni e indicazioni sui servizi gratuiti dedicati ai. "Siamo felici di poter ospitare questoqui – hanno detto Linda Vanni, Irene Cavallini e Kendra Fiumanò – sappiamo che ladi San Romano è un importantedi snodo per le tante persone che ogni giorno si muovono per andare a lavorare nei comuni limitrofi.