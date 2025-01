Formiche.net - Chi controlla l’Artico controlla il futuro. Cangini legge Trump sulla Groenlandia

Quando, nei giorni scorsi, Donaldha lanciato la sua apparente e apparentemente sconclusionata opa, alla mente sono riaffiorati i ricordi di un’interessante missione che la commissione Difesa e sicurezza dell’Assemblea parlamentare della Nato realizzò nel novembre 2023 in Norvegia, paese artico.Nessuno di noi aveva, colpevolmente, riflettuto abbastanza sulle conseguenze geopolitiche e strategiche che deriveranno dallo scongelamento dei ghiacci artici.Nessuno di noi aveva ben chiaro il ruolo che la Cina esercitava ormai da anni in quell’area del mondo solo apparentemente periferica.Incontrammo ministri e uomini dell’intelligence, balzò subito agli occhi chi di loro fosse a libro paga cinese. Confidenzialmente, mi fu spiegato che “non c’è paese artico il cui governo e i cui apparati di sicurezza non siano infiltrati da almeno un uomo indissolubilmente legato agli interessi di Pechino, magari via Mosca”.