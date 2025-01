Cecilia Sala libera bufera post sindaco di Massa Pd | Persiani si scusi

Leggi su Corrieretoscano.it

di. Pd: “si, èsuldi Francesco, centrodestra,dipubblicata dopo lazione della giornalista, rientrata mercoledì 8 gennaio in Italia dopo la detenzione in Iran. Accolta a Ciampino dalla premier Meloni e dal vicepremier Tajani.Pd: “si”.Lega Salvini Premier: “Pd ipocrita”.Foto Fb FrancescodiFrancescoscrive via Fb: “Felice chesia rientrata sana e salva in patria.in quella patria che grazie al nostro Presidente del Consiglio, le ha garantito la libertà, dimostrandole di dimenticare le sue passate osservazioni sui nostri marò e le ha insegnato cosa significa adesso essere cittadini italiani”.