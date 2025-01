Ilfattoquotidiano.it - “Caro Vasco, prendi posizione con forza contro il genocidio in atto a Gaza”: Di Battista chiama il rocker e lui risponde

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alessandro Dilancia un appello aRossi, chiedendogli di prendereil massacro in corso a. E la leggenda del rock italianopresente. Lo scambio è avvenuto su Instagram, dove l’ex deputato 5 stelle, ora a capo dell’associazione “Schierarsi”, si è rivolto al cantautore con una lettera aperta: “Rossi, è passato oltre un anno dall’inizio della carneficina a. Ogni giorno nuove stragi, ogni giorno decine di bambini fatti a pezzi. Tutto questo non avviene in un altro pianeta o su un’altra galassia. Avviene ora su una sponda del nostro stesso mare, a poche centinaia di chilometri in linea d’aria dall’Italia”, scrive. “, hai f(e continuerai a fare) una carriera eccezionale. Ci sei riuscito grazie alle tue qualità, alle tue canzoni, ai testi (spesso coraggiosissimi) delle tue opere d’arte.