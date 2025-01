Terzotemponapoli.com - Cammaroto: “PSG pronto all’affondo decisivo per Kvaratskhelia e vuole inserire Skriniar nell’affare”

Emanuele, nel suo editoriale su NapoliMagazine.Com, svela alcuni risvolti del mercato che che sta conducendo il Napoli. Queste la parole del giornalista esperto di calciomercato:Ore caldissime per il mercato del Napoli. Giovanni Manna tratta l’operazione che può ribaltare il Napoli già a gennaio e lanciarlo nella corsa scudetto. Il PSG è. Attese novità molto importanti da qui a breve. La trattativa può entrare nel vivo a breve, atteso un contatto significativo tra le parti da qui alle prossime 24-36 ore. I francesi preparano la maxi-offerta che può far saltare il banco e hanno fatto sapere all’entourage del giocatore di volerlo ingaggiare con un quadriennale top, con stipendio da 11 milioni sino al 2029. Il Napoli stavolta non farà muro, il rinnovo è in stand by e allora in casa azzurra si aspetta un’offerta molto alta con la disponibilità strategica a liberare il giocatore.