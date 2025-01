Pronosticipremium.com - Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, il pronostico di Bundesliga: tra Over e combo

Nell’era del calcio spezzatino, il venerdì è già tempo di grande calcio in giro per l’Europa, e lo spettacolo in questo 10 gennaio è assicurato. Se in Italia sarà Lazio-Como ad aprire il weekend, inspazio a quello che è certamente il big match della 16ª giornata, in programma alle 20:30 al Westafalenstadion; unpronto a tenere gli appassionati incollati ai teleschermi. Gialloneri attualmente al 5° posto alla pari con Mainz e Werder Brema, a soli 2 punti dalla zona Champions e 9 dalla vetta; campioni di Germania in carica invece attualmente secondi con 4 lunghezze di ritardo suln Monaco capolista, che sente il fiato sul collo.Andamento altalenante per i vice campioni d’Europa in questa prima parte di, che non ha permesso loro di tenere il passo “scudetto”.