Biathlon | start list sprint maschile Oberhof c’è Giacomel

Prosegue la quattro giorni a, in Germania, per la Coppa del Mondo 2024/2025 di. Dopo lafemminile, vinta dalla francese Botet, tocca ai ragazzi sempre con la. 10 km che preannunciano grande spettacolo, viste le condizioni climatiche avverse che aprono spazio a diverse sorprese con tante difficoltà al poligono, soprattutto in piedi causa vento e nebbia. Domani le temperature dovrebbero essere più rigide rispetto allafemminile. Massima di -3 e minima di -5, contro i 4 gradi delladonne. Non è prevista neve, ma il vento potrebbe essere nuovamente un fattore. Si partirà alle 14.20 con il pettorale numero 1 Viktor Brandt. L’ultima partenza è fissata alle 15.10 con il numero 100 Vaclav Cervenka.I favoritiSe si parla di, e non solo, non si può non menzionare Johannes Boe.