Biathlon risultati e classifica sprint femminile Oberhof | domina Botet Wierer 19ª

Paulavince ladi, valida per la Coppa del Mondodi. La francese conquista la prima vittoria, e il primo podio, in carriera grazie a un incredibile doppio zero centrato in una giornata con condizioni proibitive, tra pioggia, vento e nebbia. Buona prestazione sugli sci della transalpina, che approfitta dei tre errori (1 in piedi, 2 a terra) della connazionale Braisaz-Bouchet, quarta con il miglior tempo sugli sci, per centrare la prima gioia all’esordio in Coppa del Mondo. Podio tutto di sorprese con le prime affermazioni in top 3 anche per la norvegese Kirkeeide, seconda a 31?1, e per la bulgara Todorova, terza a 35?. Dominio totale della Francia, che ne piazza sei nelle prime dodici. Michelon e Jeanmonnot tengono il passo delle connazionali, ma non vanno oltre il sesto e il settimo posto.