Inter-news.it - Barella candidato per il ‘Player of the Month’: 5 rivali da battere!

comeOf The, ossia come miglior giocatore del mese. Insieme al centrocampista dell’Inter altri cinque calciatori.CANDIDATI – Proseguiranno fino a domenica 12 gennaio le votazioni per scegliere l`EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di dicembre. I candidati all`EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre sono:(Inter), De Ketelaere (Atalanta), Dybala (Roma), Ndoye (Bologna), Reijnders (Milan), Rovella (Lazio). Il nerazzurroha avuto un grande exploit nell’ultimo mese, mettendo a referto due gol e quattro assist. Ovviamente è tra i candidati principali a vincere il riconoscimento dalla Lega Serie A.alla vittoria: come funziona il Player of The MonthMODALITÀ DI VOTO – I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform.