Lortica.it - Arezzo, città del Natale… e del Pitale: un reportage sul degrado a 5 stelle

Leggi su Lortica.it

C’è un filo conduttore che unisce la centralissima piazzetta sopra i Ponti, Policiano, Rigutino e l’intera geografia del Comune di: il, la sporcizia e la sublime arte del menefreghismo. Dalla pagina Facebook del “Club dei Preoccupati“, arriva l’ennesima segnalazione che, se non fosse tragicamente vera, potrebbe essere il trailer di una commedia grottesca ambientata in Toscana.Franco, impavido reporter armato di fotocamera e sdegno, ci guida in un viaggio nel cuore di unache si proclama “a vocazione turistica” ma che, evidentemente, confonde il turismo con il safari urbano. Sì, perché attraversare certi angoli dirichiede lo stesso coraggio di un esploratore: pavimentazioni sconnesse che mettono alla prova le caviglie più allenate, muri scalcinati adornati con scritte oscene (e bestemmie incluse, per non farci mancare nulla), e guano di piccione che dona un tocco esotico all’arredo urbano.