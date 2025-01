Ilnapolista.it - Vlahovic non vuole rinnovare con la Juventus, sarà messo sul mercato (Gazzetta)

Ieri parlavamo dello strano caso. Prime le voci disullache cerca un attaccante, poi l’affaticamento muscolare del serbo, sullo sfondo gli strascichi della Supercoppa europea. Pare che il numero nove della Vecchia Signora sia propenso ad andare via da Torino. E secondo laè così. Il calciatore non, e andrebbe via volentieri a zero. La Juve vorrebbema abbassando lo stipendio, cosa non gradita al calciatore. “Mai come in questo momento Dusan e la Juve appaiono lontani”.Leggi anche: Toh,ha un leggero affaticamento muscolare. Intanto circolano nomi di Fullkrug e Kolo MuaniIn caso di rinnovo,non intende ridursi lo stipendio.Ecco cosa scrive Fabiana Della Valle sulla:Mai come in questo momento il numero 9 e laappaiono lontani, sempre più vicini a un divorzio che, se anche non si consumerà a breve, sembra ormai cosa certa.