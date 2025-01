Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 8/01/25

Leggi su Isaechia.it

Dopo ladi oggi diio non potevo non regalare quantomeno l’immagine di apertura di oggi a LEI.Lei che ha scoperchiato il vaso delle multichat sottobanco.Lei che ci è regalato il gate che ha allietato le nostre abbuffate di pandoro.Lei che oggi ha lasciato lo studio dicendo: “Non ti farò fare brutta figura, sono troppo una brava persona per parlare“, ed esattamente 12 secondi dopo ha uscito i tabulati telefonici e l’archivio di prove contro il Longobardi debitamente catalogate in ordine cronologico e alfabetico.Mary non sarai dimenticata, credimi!Potevi essere l’ennesima corteggiatriceChi destinata a svanire nei nostri ricordi un istante dopo essere uscita dagli Elios, e invece ti sei guadagnata la gloria eterna e avrai per sempre uno spazio lì, nell’olimpo dei grandi (e per i grandi in questione intendiamo Nicola nell’armadio).