Anteprima24.it - Università degli Studi del Sannio, nuovi iscritti in crescita del 20%

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’delregistra un significativo incremento delle immatricolazioni per l’anno accademico 2024/2025, con un aumento complessivo di circa il 20% rispetto all’anno precedente. Questo risultato sottolinea l’attrattività crescente dell’offerta formativa e il valore delle scelte strategiche compiute dall’ateneo.Tra i corsi di laurea, il più scelto dalle matricole è Economia aziendale, che registra un incremento del 21% rispetto alle immatricolazioni dell’anno scorso. Un risultato che premia un corso consolidato e sempre più apprezzato per le competenze pratiche e manageriali che offre.Positiva anche la performance di Scienze dell’amministrazione digitale, il corso di laurea online inaugurato lo scorso anno, che riscuotere interesse grazie alla sua flessibilità e alla rilevanza dei contenuti per il mercato del lavoro digitale.