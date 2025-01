Lettera43.it - Snam ha ottenuto da RINA l’attestazione ISO 31030 per il travel risk management

Leggi su Lettera43.it

è la prima azienda in Italia nel settore energy ad averdi conformità allo standard ISOsulrilasciata da, gruppo multinazionale di certificazione attivo in più di 70 paesi. Il riconoscimento, conferito mercoledì 8 gennaio 2025 negli headquarters di San Donato Milanese, riconosce la solidità del sistema adottato daper la gestione dei rischi di viaggio, giudicato daall’avanguardia in tutti gli ambiti di pertinenza, inclusi sicurezza, salute e medicina, assicurazioni e trattazione del rischio specifico nel modello di Enterprise(Erm)., evidenziato un grande senso di responsabilità in tema diLo standard ISOdefinisce linee guida dettagliate per identificare, valutare e gestire i rischi connessi alle trasferte di lavoro e include tutte le attività necessarie a una efficace pianificazione, realizzazione e valutazione delle trasferte dei dipendenti, inclusa la selezione dettagliata di alloggi, la gestione di potenziali rischi sanitari e la gestione di eventuali incidenti.