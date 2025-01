Pronosticipremium.com - Roma in campo a Trigoria, Ranieri sorride: Pellegrini e Celik in gruppo

La settimana post derby non è mai facile da gestire, a prescindere dal risultato finale. Se la Lazio tenterà di riprendersi dalla batosta presa da favorita, nel match dell’Olimpico contro il Como che venerdì sera aprirà la 20ª giornata di Serie A, ladeve gestire la sbornia della vittoria, mettendo subito la testa alla difficile trasferta di Bologna. I felsinei, riposati dopo aver saltato il match contro l’Inter causa Supercoppa, hanno perso in casa con il Verona nell’ultima uscita, ma rimangono in un ottimo momento di forma ed occupano attualmente l’ultimo posto utile per l’Europa.Appuntamento al Dall’Ara alle 18:00, con lache è tornata inquest’oggi proprio per preparare la sfida ai rossoblù. Assente dall’allenamento ancora una volta Cristante, alle prese con un problema alla caviglia che pare irrisolvibile, maper altre buone notizie che giungono dalla seduta odierna: Lorenzosi è allenato regolarmente con i compagni, dopo la leggera preoccupazione dopo il cambio forzato al 67? del derby.